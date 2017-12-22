Akyazı’da kitap okuma etkinliği düzenlendi

Akyazı Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 21 Aralık gecesinde kitap okuma etkinliği düzenlendi. Geçen sene ilki yapılan etkinlik bu senede yapıldı. ‘En uzun geceyi kitapla aydınlatıyoruz’ sloganı ile gerçekleşen gece saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı. Yapılan etkinliğe Akyazı Kaymakamı Ömer Kalaylı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir, Akyazı AK Parti İlçe Teşkilatı Başkanı Feyzi Bora, İlçe Müftüsü İzzet Şener, okul Müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Okumanın öneminin vurgulandığı gecede konuşan Akyazı İlçe Kaymakam Ömer Kalaylı yaptığı açıklamada, “En uzun gecede kitap okuma etkinliğini Akyazı’da ikinci kez düzenliyoruz. Geçen sene yapılmıştı ama bu etkinlik daha önce görev yaptığım ilçemizde bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürünün orjinal bir fikriydi. Böyle bir uzun gecede bu etkinliği gerçekleştirmemizin amacı; tamamıyla kitap okuma konusunda farkındalık oluşturma, toplumumuzun dikkatini çekmek, burada 7’den 70’e herkesi de bir anlamda kitap okumaya teşvik edebilmek. Okumak toplumumuz için her zaman faydalı. Bilgi sahibi olmak sadece öğrenciler için toplumdaki her birey için çok önemlidir. İyi nesiller yetiştirebilmek için kitaplarla çok buluşmalıyız. Kitap okumayı bir alışkanlık haline getirmeliyiz. Çevremizdeki vatandaşları okumaya davet etmeliyiz. Biz kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle koordineli bir şekilde okuma etkinliklerine farkındalık kazandırarak, toplumu okuma bilincine alıştırmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol ve katılanlar geriye kalan vakitlerinde kitap okudu.