Akyazı’da kurban kesim yerleri denetlendi

Belediye sağlık ekipleri veteriner ve zabıta eşliğinde Akyazı’da kurban kesimi yapılacak yerlerin denetimine başladı. Kesim hanelerin gerekli temizlik kurallarına uymaları, kesim yapılacak yerlerin boyanmış olması gibi şartların yerlerine getirmeleri ile ilgili kesim yapacak yerlerin bu şartlara uymaları gerekmesi şartları konusunda uyarıldı. Kesim yerlerinin kesinleşmesi ile kesim hanelerinin Akyazı Belediyesi Sağlık İşleri ekiplerince ilaçlama yapılacak.

Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bayramın en güzel şekilde geçmesi için belediye olarak tüm imkanlarımız ile çalışıyoruz. Kesim yerlerinin temizlik ve güvenlik bakımından kurallara uyması için ekiplerimiz sürekli denetimde. Vatandaşlarımız kurban atıklarını gelişi güzel yerlere atmasın diye kurban atıklarını bayram boyunca ekiplerimiz tarafından toplanmakta. Atıkların alınması için Belediyemiz çözüm masası hattı 444 90 54 numaralı telefonu arayarak yer bildirmeleri yeterli olacaktır. Şimdiden Akyazılı vatandaşlarımın bayramını kutluyorum" dedi.