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18 Ağustos 2018 10:58

Akyazı’da kurban kesim yerleri hem denetleniyor hem de ilaçlanıyor

Akyazı Belediyesi Sağlık İşleri ekipleri ve Zabıta müdürlüğü Akyazı’da kurban kesimi yapılacak yerlerin ilaçlama ve temizlik denetimini sürdürüyor.

Akyazı’da kurban kesim yerleri hem denetleniyor hem de ilaçlanıyor

18 Ağustos 2018 10:58


Akyazı Belediyesine dilekçe ile kurban kesimi yapacağını beyan eden şahısların kesim haneleri Akyazı Belediyesi Zabıta ve Sağlık İşleri ekiplerince hem denetleniyor hem de ilaçlamaları yapılıyor. Sağlık ekipleri ilaçlamanın ardından kesim hanelere kurban hisselerini koymaları için büyük boy poşetleri kesim yapacağı sayıya göre iş yeri sahiplerine veriyor.


Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bayramın en güzel şekilde geçmesi için belediye olarak tüm imkanlarımız ile çalışıyoruz. Kesim yerlerinin temizlik ve güvenlik bakımından kurallara uyması için ekiplerimiz sürekli denetimde. Vatandaşlarımız kurban atıklarını gelişi güzel yerlere atmasın diye kurban atıklarını bayram boyunca ekiplerimiz tarafından toplanmakta olacak. Atıkların alınması için Belediyemiz çözüm masası hattı 444 90 54 numaralı telefonu arayarak yer bildirmeleri yeterli olacaktır. Şimdiden Akyazılı vatandaşlarımın bayramını kutluyorum" dedi.




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