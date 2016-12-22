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22 Aralık 2016 13:55

Akyazı’da madde kullanımının önlenmesi ile ilgili toplantı gerçekleştirildi

Akyazı’da madde kullanımının önlenmesi ile ilgili toplantı gerçekleştirildi

22 Aralık 2016 13:55

Akyazı protololü madde kullanımını önlemek için bir toplantı düzenledi.
Akyazı Kaymakamlık binasında yapılan toplantıya Akyazı Kaymakamı Ömer Kalaylı Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, Akyazı Emniyet Müdürü İbrahim Bedir, Akyazı Jandarma Komutanı Mustafa Hekimoğlu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sinan Algaç, Akyazı İlçe Sağlık Müdürü Gülşah Yılmaz, Akyazı Ziraat Odası Başkanı A.Şener Bayraktar, Akyazı Ticaret Odası başkanı Z.Şinasi Bayraktar, İlçe Tarım Müdürü Murat Dilek Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Emin Üstün, Akyazı Şoförler odası başkanı Hikmet Özgür, Muhtarlar Derneği Başkanı Bekir Durmuş ve Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Memuru Şaban Güdek katıldı.
Toplantı gündeminde İlçe genelinde madde kullanımı ve bağımlılığını önleme ile konular görüşüldü.
Maddeyi ilçeye getiren, üreten, satan yada aracılığını yapan kişi veya kişilerin tespit edilmesi toplantıda ilk madde olarak görüşüldü. Toplantının diğer önemli bir konusu olarak ta uyuşturucu madde bağımlısı yâda madde kullanıcısı kişilerin tespit edilerek derhal tedavi ve iyileştirme işlemlerinin yapılması ve tekrar kullanımının engellenmesi görüşüldü.



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