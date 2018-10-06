Akyazı'da otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Akyazı ilçesi Ada Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Konuralp Ortaokulu önünde bulunan kavşakta meydana gelen trafik kazasında Suriyelilerin kullandığı motosiklet, dikkatsizlik sonucu otomobile çarptı. Çarpma sonucu yere düşen iki kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulans ile Akyazı Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.