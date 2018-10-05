Akyazı'da parke örülmesi işlemleri devam ediyor

Akyazı'da konutlaşmanın arttığı bölgelerde yeni yollar açılmaya devam ederken, alt yapısı biten yollarda kilitli parke döşenerek vatandaşın hizmetine sunuluyor. Bu kapsamda İnönü Mahallesinde ihtiyaçları karşılamak üzere yeni açılan ve alt yapı çalışmaları biten yollarda Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan kilitli parke ve kaldırım çalışmaları ile vatandaşların toza ve çamura maruz kalması engelleniyor.

Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İlçemizde toplu yerleşim yerleri sürekli artmakta. Açılan yeni sokaklarda alt yapı çalışmaları tamamlanması ile kaldırım ve kilitli parke ile yollarımızı yapıyoruz. Ekiplerimiz birçok mahallede biten tüm yollarda kilitli parke çalışması yapmak için program oluştururken, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni yollar açmaya devam ediyoruz” dedi.