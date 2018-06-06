Akyazı’da ramazan etkinlikleri devam ediyor

Akyazı Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğünün düzenlediği ramazan etkinliklerinde ‘Grup Misbah’ sahne aldı. İftar sonrası ilahilerini söylemeye başlayan grup Akyazılı vatandaşlara güzel anlar yaşattı. Akyazı Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğünün düzenlediği ramazan etkinliklerinde bu akşam çocuklar için harika bir gece olacak. Çocukları eğlendirmek için gelecek olan ekipler; Sihirbaz Gösterileri, Ateş şovları, Kukla, Maskot, müzikli eğlenceler ile çocuklara harika bir gece yaşatacak.

Akyazı Çarşı içindeki sahnemizde iftar sonrası başlayacak programa tüm halk davet edildi.