Akyazı'da samanlık ve ahır kundaklandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan samanlık ve ahır kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı.

Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Taşburun Mahallesinde gece saatlerinde R.F'ye ait ahır ve samanlık kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kundaklandı. Yaşanan olayda ahırda hayvan bulunmazken, 400 balya saman yangında zarar gördü. Yangın, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay yerine gelen jandarma yangın ile ilgili inceleme başlattı.