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20 Ağustos 2018 12:09

Akyazı’da silahlı kavga: 2 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Akyazı’da silahlı kavga: 2 yaralı

20 Ağustos 2018 12:09


Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde aralarında tartışma yaşanan iki grup akşam saatlerinde Akyazı ilçesi Ada Caddesi üzerinde karşı karşıya geldi. Grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada soy ismi öğrenilemeyen Fırat isimli bir kişi kişi tabancayla vuruldu. Bir kişi de darp sonucu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis saldırıya karışan bazı şüphelileri gözaltına alırken, saldırıyla ilgili inceleme başlatıldı.




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