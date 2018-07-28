Akyazı’da tayini çıkan hakim ve savcılar için veda yemeği

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2018 Yılı Ana Kararnameleriyle Akyazı Cumhuriyet Başsavcısı Bahadır Altan Bayındır Oltu Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Cumhuriyet Savcısı Şuheda Oktay Arslan Konya Cumhuriyet Savcılığı’na, Cumhuriyet Savcısı Gözkan Ölez Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı’na ve Akyazı Asliye Hukuk Hakimi Fuat Toprak Yalova Hakimliği’ne atanmıştı. Ataması yapılan hakim ve savcılar için veda yemeği düzenlendi.

Programa; Akyazı Kaymakam Vekili Mehmet Fatih Çiçekli, Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, Karapürçek Belediye Başkanı Orhan Yıldırım, Akyazı Adliyesi’nde görevli hakim ve savcılar, ataması yapılan hakim ve savcılar, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Bedir İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hamit Gençay Taşdemir ve adliye çalışanları katıldı.

Programda konuşan Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, dışarıdan gelen memurların Akyazı’nın tanıtımı için çok önemli olduğunu belirterek "Dışarıdan gelenler Akyazı’nın bir elçisi olacaktır. Akyazı’nın tanıtımını, güzelliklerini dışarıda en iyi gelen devlet memurları yapacaktır. İnşallah buradan ayrılan kardeşlerimiz Akyazı’yı gittikleri yerlerde anlatırlar. Bundan sonra Akyazı devlet memurlarının tercih yeri olur diye düşünüyorum. Katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki görevinizde başarılar diliyorum" dedi.

Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı’na atanan Savcı Gökhan Ölez de Akyazı’da kısa süre görev yapmasına rağmen ilçeyi ve insanları çok sevdiğini, güzel dostluklar edindiğini dile getirdi. Konya Cumhuriyet Savcılığı’na atanan Şuheda Arslan da çalıştığı süre boyunca hem Akyazı hem de Karapürçek halkının kendilerini bağrına bastığını söyledi. Arslan, "Geleli iki yıl oldu. Sanki dün gelmiş, bugün gidiyormuş gibi oldum. Veda demiyorum. Güzel bir görev ortamında tüm mesai arkadaşlarımızla güzel, mutlu günler geçirdik. İnşallah başka bir zamanda Sakarya’da görev yapmayı Allah nasip eder" diye konuştu.

Oltu Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan Akyazı Cumhuriyet Başsavcısı Bahadır Altan Bayındır ise, geceyi hazırlayan ve emeği geçenlere teşekkür etti. Tayinle birlikte başlayan heyecanın vedalarla hüzne dönüştüğünü kaydeden Bayındır, "Burada çok güzel dostluklara sahip oldum. Bu dostluklar ömür boyu baki kalacak. 3 buçuk yıl boyunca hizmet verdik. Bu süre içerisinde birlikte çalıştığım adliye personeline teşekkür ediyorum. Yüzümü kara çıkartmayan Akyazı ve Karapürçek İlçe Emniyeti ve İlçe Jandarma Komutanlığı’na teşekkür ediyorum. Adliye binamızın daha kullanışlı ve iyi hale getirilmesinde bize emeklerini ve desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Hasan Akcan ve Karapürçek Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Programda tayini çıkan hakim ve savcılara Kaymakam Vekili Çiçekli, Akyazı Belediye Başkanı Akcan, Karapürçek Belediye Başkanı Yıldırım ve Akyazı Adliyesi’nde görevli diğer hakimler tarafından plaket verildi.