Akyazı'da yağmur suyu kanalları genişletiliyor

İlçe genelinde alt yapı ve üst yapı çalışmalarına devam eden Akyazı Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri havaların elverdiği şartlarda, okul çevrelerinde oluşabilecek su taşkınlarını önüne geçmek amacıyla yağmur suyu kanalı döşeme ve genişletme çalışmalarına hızla devam ediyor. Plan ve program dahiline alınan ve acil olarak müdahale edilmesi gereken bölgelerin tespitini yapan ekipler İlçe genelinde bir çok bölgenin alt yapı çalışmalarını tamamlamayı hedefliyorlar. Akyazı Belediyesi fen işleri müdürlüğü ekipleri Alt yapı çalışmaları kapsamında şu anda Ada Caddesi üzerinde bulunan yağmur suyu alt yapısını daha güçlendirmek için gerekli çalışmaları gerçekleştiriyorlar.