Akyazı’da Yaz Kur’an Kursu öğrencileri tiyatroda buluştu

Akyazı İlçe Müftülüğüne bağlı Yaz Kur’an Kursu öğrencileri, ilçe Sosyal Gelişim Merkezi’nde kendilerine özel hazırlanan tiyatro ile bir araya geldiler. Akyazı Belediyesi Tiyatro Topluluğunca düzenlenen tiyatro iki seans olarak sahne aldı. Hacivat ve Karagöz oyununda; namaz kılmayı, abdest almayı ve birçok dini vecibeleri yerine getirmek ile ilgili konuları ele alan tiyatro ekibi çocukları hem eğlendirdi hem de eğitici bilgiler verdi. Doyasıya eğlenen çocuklar dini bilgiler yarışması ile küçük hediyeler ile ödüllendirildi. Kur’an Kursu öğrencileri tiyatro ekibi eşliğinde Akyazı Belediye başkanı Hasan Akcan’a bu sürprizi için teşekkür ettiler.