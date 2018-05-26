Akyazı’daki ramazan etkinliğine yoğun ilgi

Akyazı çarşı içinde Akyazı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünce hazırlanan ‘Ramazan Etkinlikleri’ çocuklar başta olmak üzere vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Kurulan sahnede çocuklar için gelen Hacivat ve Karagöz oyunu heyecanla izlendi. Çocuklar teravih namazı çıkışına kadar süren programda doyasıya eğlendi. Teravih namazının bitmesi ile Tarihçi yazar Bekir Nas sahne aldı. Tarihten güzel örnekler ile dinleyiciler ile hoş bir muhabbet ortamı oldu.

Program devamında ise Akyazı Belediyesi Mehteran ekibi sahne aldı. Mehter marşları ile geceye damgasını vuran Mehter ekibi dinleyicilerden tam not aldı.