Akyazılı genç kız Düzce Üniversitesi birincisi oldu

Düzce Üniversitesinde 2016-2017 Akademik yılı mezuniyet coşkusu yaşandı. Mezuniyet töreni Düzce Üniversitesi Stadyumu’nda gerçekleşti. Akyazılı olup Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi bölümünü başarıyla bitiren Seher Azize Köstekçi, lisans programları birincisi oldu. Lisans programları birincisi Seher Azize Köstekçi’ye hediye ve plaketlerini Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve Düzce Vali Yardımcısı Hasan Bağcı takdim etti.

Köstekçi yaptığı konuşmada, “Başlangıçlar güzeldir, bitişler ise zor. Tanışmalar heyecanlı ve umutlu; ayrılışlarsa acı. Beni ve sanıyorum ki tüm arkadaşlarımı şu günlerde hüzünlendiren bir dönemdeyiz. Hayatımızın bir sayfasını acı tatlı anılarla kapatırken diğer sayfasını yeni beklentiler ve umutlarla açıyoruz. Dört yıl önce hiç bilmediğim bir meslek seçimiyle; yeni yeni gündeme gelmekte olan Sağlık Yönetimi bölümünü tercih ederek başladım üniversite serüvenime. Şimdi ise Düzce Üniversitesi’nin Sağlık Yönetimi bölümünden vermiş olduğu ilk mezunlar olarak bölümümün, fakültemin ve okulumun birincisi olarak üniversite serüvenim sona ermiş bulunmakta” dedi.

Köstekçi, “Bundan sonraki kariyerimde sağlık sektöründe yaşanılan mevcut sorunlara çözüm önerileri geliştirecek sadece bir yönetici değil, aynı zamanda sektörün geleceğini şekillendirecek bir liderler konumuna erişmek istiyorum. Bu yolda adım adım ilerleyecek sağlık yönetimi alanında eksik bulunan akademisyen açığını kapatmak üzere ilk olarak Yüksek Lisansımı tamamlayacağım. Daha sonra Allah nasip eder ise doktoramı tamamlayarak yeni nesillere örnek teşkil eden, yol gösteren bir akademisyen olarak yoluma devam etmek istiyorum” diye konuştu.