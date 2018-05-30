Alandüzü’nde asfalt bayrama kadar bitecek

Alandüzü Mahallesinde yapılan doğalgaz çalışması sonrası mahallede asfalt dökmeye başlayan Adapazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü havaların iyi gittiği sürece bayrama kadar Alandüzü Mahallesindeki asfalt çalışmalarını bitirecek. Çalışmaları yerinde inceleyen Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Rıdvan Özüm, “Mahallerimizde her yıl düzenli olarak yapmış olduğumuz asfalt çalışmaları ile mahallerimizin asfalt sorununu büyük ölçüde çözmüş bulunuyoruz. İlçemize 2004 yılında bağlanan yeni mahallelerimizde çok ciddi anlamda bir asfalt çalışması yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Alandüzü Mahallesi’nde başlatmış olduğumuz asfalt çalışmalarında hava şartları nedeni ile biraz aksama oldu ancak çalışmanın bayrama kadar bitirilmesi hedefleniyor” dedi.