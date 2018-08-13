Albay Arıkan’dan Başkan Toçoğlu’na veda ziyareti

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, son çıkan atamalarla birlikte Sakarya’daki görev süresi tamamlanan İl Garnizon ve Tugay Komutanı Albay Mustafa Cüneyt Arıkan’la bir araya geldi. Sakarya’da güzel bir süreç geçirdiğini belirten Albay Arıkan, Başkan Toçoğlu’na çalışmalarında başarılar diledi. Nazik ziyaretleri dolayısıyla Albay Arıkan’a teşekkürlerini ileten ve görevlerinde başarılar dileyen Başkan Toçoğlu, “İl Garnizon ve Tugay Komutanımız Albay Mustafa Cüneyt Arıkan’la çalışmaktan memnuniyet duyduk. Hep birlikte şehrimiz için tam uyum içerisinde çalıştık. Albay Arıkan’a yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.