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03 Ağustos 2018 14:32

Alevlere teslim olan cami kullanılamaz hale geldi

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan tarihi cami çıkan yangın sonucu tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alevlere teslim olan cami kullanılamaz hale geldi

03 Ağustos 2018 14:32


Yangın, dün gece saat 00.20 sıralarında Hendek ilçesi Harmantepe Mahallesi’nde bulunan ve kullanılmayan camide henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıktı. Alevler kısa sürede bütün camiyi sararken, durumu gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hendek İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Kısa sürede söndürülen yangın sonrasında cami tamamen kullanılamaz hale gelirken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.




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