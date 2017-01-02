Diğer
Kategoriler
02 Ocak 2017 18:24

Alicanlar Konağı restorasyon çalışmaları başlatıldı

Alicanlar Konağı restorasyon çalışmaları başlatıldı

02 Ocak 2017 18:24

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, şehrin muhtelif bölgelerinde bulunan tarihi yapılarda başlatılan aslına uygun restorasyon projelerine bir yenisini daha ekleyeceklerini açıkladı.
Daha önce Ofis Sanat Merkezi, Sakarya Sanat Galerisi, Ziya Taşkent Konser Salonu, Faik Baysal Kütüphanesi ve Sabit Efendi Konağı gibi yapıları dönüşüm projeleri olarak şehrin kullanımına sunan Büyükşehir, son olarak Eski Reji sokağında bulunan Alicanlar Konağı için restorasyon çalışması başlatıldığını duyurmuştu. Konağın dönüşüme tabi tutulduktan sonra ise şehirde kültür sanat faaliyetlerinin gerçekleştirileceği bir mekan olarak kullanılacağı ifade edilmişti. Dönüşüm alanında başlatılan yeniliklere ise yeni yılda bir yenisinin daha ekleneceği açıklandı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Toçoğlu, “Şehir tarihi açısından önemli yeri bulunan yapıları yeri geldiğinde birer sanat merkezine yeri geldiğinde ise çok çeşitli ihtiyaçlara cevaplar üretecek sosyal mekanlara dönüştürüyoruz. Bu konuda birbirinden önemli yatırımları Sakarya ile buluşturduk. Dönüşüm çalışmalarının bir yenisine ise Adapazarı İnönü Caddesi’nde başlıyoruz. Kuyudibi dediğimiz mevkide yer alan tarihi yapıyı istimlâk ettik. Şimdi Büyükşehir’e ait olan bu yapı için proje hazırlıyoruz. İnşallah aslına uygun dönüşümün yapılacağı bu yapı en verimli şekilde şehrimiz için kullanılmış olacak. Bugünün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde bu tarihi yapıyı hemşerilerimizin kullanımlarına sunmuş olacağız. Kısa süre içerisinde projemiz netlik kazanmış olacak. Ardından ise derhal yapım ihalesine çıkacağız. Bundan önceki tüm restorasyon projelerimiz şehrimizin büyük beğenisini kazanmıştı. İnanıyoruz ki bu çalışma da bu alanda önemli bir beğeni toplayacak. Şimdiden şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
7
°
C
Sisli
  • Salı
    Sisli
    7°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    10°C
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    10°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç