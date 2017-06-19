Altınışık Caddesi sıcak asfaltla buluştu

Son olarak Serdivan Altınışık Caddesi’nde çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyleyen Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Haydar Akbulut, yolun sıcak asfaltının serildiğini kapakların yol kotuna çekilme işlemlerinin devam ettiğini belirtti. ‘Şehir Senin İçin Yenileniyor’ sloganıyla başladıkları kentsel tasarım ve cadde yenileme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğinin altını çizen Akbulut, “Altınışık Caddesi’nde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından sıcak asfalt serimine başladık. Yolda bulunan eski asfaltı tamamen kaldırdık. Bin 300 metre uzunluğundaki yolda ilk olarak 1. kat asfaltı atarak minder zeminini serdik. Ardından ise 2. kat asfalt çalışması gerçekleştirdik. Bu çalışmalar kapsamında toplam 6 bin 400 ton sıcak asfalt kullandık. Yolumuz kaldırımları ile birlikte 20 metre genişliğinde. Bordürler tamamlandı. Şu anda kaldırım imalatları sürüyor. Şehrin dört bir yanında sürdürdüğümüz sıcak asfalt serim işlemlerimiz programlarımız dahilinde devam edecek” dedi.