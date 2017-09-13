’Alzheimer Hastalığı ve Bakımı’ sağlık eğitimleri düzenlendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) işbirliği ile ‘Alzheimer Hastalığı ve Bakımı’ başlığı altında sertifikalı sağlık eğitimleri düzenledi. 11 Eylül Pazartesi günü başlayan ve 15 Eylül Cuma günü son bulacak olan eğitimlere SAÜ Sosyal Hizmetler Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Genç konuşmacı olarak katıldı. 8 saat süren eğitimlerin ardından tüm katılımcılara Sakarya Sanat Galerisi’nde ücretsiz olarak eğitim ve katılım belgesi verildi. Alzheimer Hastalığı ve Bakımı’ eğitimleri hakkında bilgi veren Doç. Dr. Yusuf Genç, “‘Alzheimer Hastalığı ve Bakımı’ eğitimimizin amacı toplumumuzda yaşlılarda ve gençlerde oldukça yaygın görülmekte olan Alzheimer hastalığına karşı bilinç yaratmaktır. Eğitimde Sakarya’da Alzheimer hastalığı teşhisi konmuş hasta yakınlarının yaşadığı sorunları belirleyip, nasıl tepkiler vermeleri gerektiğini, bakım esnasında nelere dikkat etmeleri gerektiğini, hangi zorluklara dikkat etmeleri gerektiğini ve hangi tedbirleri alırlarsa hastalara daha kolay bakabileceklerini ortaya koymak üzere bir çalışma yapıyoruz” dedi.

Alzheimer eğitimi içeriğine değinen Genç, “Hasta yakınlarımıza öncelikle Alzheimer hastalığının tanısını yapıyoruz. Hangi hastalıklar Alzheimer belirtisidir? Hangi hastalar Alzheimer olurlar? Bu hastaların ne tür sorunları vardır? gibi başlıkları işliyoruz. Akabinde bu hastalara bakan bireylerin yaşabilecekleri sorunları ve bu sorunların çözümlerini anlatıyoruz. Burada önemli olan konu ‘Evde Bakım Hizmetleri’dir. Alzheimer hastası nasıl sağlıklı bir şekilde hayata devam ettirilir? hususu çok önemlidir. Evde rahat ortamda mevcut zararları en aza indirecek durumları ele almaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Açıklamalarına devam eden Genç, “Sakarya Sanat Galerisi’nde Büyükşehir Belediyesi, Kalkınma Bakanlığı ve MARKA’nın işbirliği ile düzenlenen eğitim programlarına gelen Sakaryalılar eğitimi büyük bir ilgi alakayla takip ediyor. Hayatlarında ilk defa bu tarz eğitime katılmış olmalarına rağmen oldukça duyarlı davranışlar sergiliyorlar. Alzheimer çağın hastalıklarından biridir. Hasta yakını olsun olmasın herkesin böyle bir eğitimi alması gerekir. Toplumda buna çok fazla ihtiyaç var. Büyükşehir Belediyesi paydaşlarıyla çok duyarlı ve anlamlı bir eğitim organizasyonu gerçekleştirdi. Bu anlamlı ve faydalı eğitim etkinliği için emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

‘Alzheimer Hastalığı ve Bakımı’ eğitimine katılan Fisun Zımba, “Alzheimer hastalığına yakalanan bir annem var. Uzun yıllardır ona yardımcı olmaya çalışıyordum. Eğitime katılmadan önce hastalık hakkında tüm gerekli bilgilere sahip olduğumu düşünürken eğitim sonrasında aslında öğrenecek çok fazla noktanın olduğunu düşünür oldum. Eğitimde ilaç saatleri konusunda detaylı bir bilgi verildi. Artık hastamızın ilaçlarına ve saatlerine daha fazla özen göstermeyi düşünüyorum. Umuyoruz bu tarz eğitimlerin devamı gelir” ifadelerini kullandı.