Ana kuzularına görkemli tören

Sakarya'nın Ferizli ilçesi Sinanoğlu Mahallesi'nde düzenlenen asker uğurlama töreni ülkeye örnek olacak güzellikte gerçekleşti.

Ferizli İlçesi Sinanoğlu Mahallesi'nde 98/4 tertip askerlere görkemli bir tören düzenlendi. Askere gidecek gençler için düzenlenen gecede ne silahlar patladı ne de otomobillerin lastikleri yakıldı. Askere gidecek ana kuzuları eğlencenin yapıldığı salona tek tek anons edilerek davet edildi. Ana kuzuları önce Türk Bayrağını öpüp ardından tertipleriyle omuz omuza törenin başlamasını beklediler. Askere gidecek gençlerin kınalarının yakılması, milli ve manevi ruhun ön planda tutulduğu gecede duygusal anlar yaşandı.

Sinanoğlu Mahallesi evlatlarını birlik ve beraberlik içerisinde vatani görevlerini uğurlarken tertipledikleri eğlence ile ülkeye örnek oldular.