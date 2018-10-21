Anaokulu öğrencilerine hayvan sevgisi aşılandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan Zübeyde Hanım Anaokulu'nda küçük yaşlarda hayvan sevgisini aşılayabilmek adına bir takım etkinlikler düzenlendi.

Karasu Zübeyde Hanım Anaokulu'nda minik çocuklara hayvan sevgisini aşılayabilmek için etkinlikler düzenlendi. Çocukların sadece okulda değil evlerinin etrafında ki sokak hayvanlarını da beslemeleri için kepi ve köpek mamaları minik paketlere öğretmenlerince dolduruldu. Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar, kedi ve köpeklere dokunarak sevme imkanı buldular. Daha sonrasında ise hayvanlara süt ve mama ikram eden minikleri mutlulukları gözlerinden okundu.

Etkinlik hakkında bilgi veren öğretmen Fatma Betül Gökhan, "Karasu Zübeyde Hanım Anaokulu olarak öğrencilerimiz ile el ele verip insanlarda hayvan sevgisini geliştirmek ve bu sevginin devamlılığını sağlayabilmek için etkinlikler hazırladık. Sadece evcil hayvanların değil sokak hayvanlarının bakımlarında da aktif olma bilincini geliştirmek için çalışmalar yaptık. Çocuklarımızın sadece okulda değil de evlerinin etrafında ki sokak hayvanlarını da beslemeleri için kedi ve köpek mamalarını minik paketlerle doldurarak evlere gönderdik. Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklarımız kediye köpeğe dokunarak sevme imkanı buldular. Sevgi dolu yürekleri ile mutlulukla karşıladıkları hayvanlara süt ve mama ikram ettiler. Hayvan sevgisinin önemini çocuklarımıza anlatarak, çocuklarımızın da duygu ve düşünceleri dinlendi. Sadece okulla sınırlı kalmayıp Karasu Belediyesi Hayvan Barınağına da ziyarette bulunduk. Barınakta ev sahipliği yapan Derya Hanım rehberliğinde çocuklarımız oradaki sokak hayvanlarını gördüler. Heyecanları yüzlerinden anlaşılan öğrencilerimiz barınaktaki hayvanlara da mama ve süt hediye ettiler. Sevimli misafirler ve öğrenciler ile fotoğraf çekimi yapılarak etkinlik tamamlandı" dedi.