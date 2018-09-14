Ankette tercih ‘Maltepe Park' oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafıdnan Maltepe'de inşa edilen ve 17 Eylül Pazartesi günü açılışı yapılacak tesisin adı belirlendi. Sosyal medya üzerinden yapılan ankette ‘Maltepe Park' yüzde 36'lık bir oy oranı ile Sakaryalıların tercihi oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen ve 17 Eylül Pazartesi günü açılışı gerçekleştirilecek olan, geçmişte artıma ve sosyal tesislerin içersinde yer aldığı alanın yeni adı Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal sosyal medya hesabından yapılan anketle belli oldu. Kurumsal sosyal medya hesabı üzerinden yapılan ankette bulunan 4 seçenek arasından ‘Maltepe Park' yüzde 36 oy oranı ile Sakaryalıların tercihi oldu. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ankete oy kullanan tüm katılımcılara teşekkür edilerek, 17 Eylül Pazartesi günü yapılacak olan açılışa tüm vatandaşlar davet edildi.