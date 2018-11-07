Anne ve anne adaylarına OKM'de eğitim verildi

Adapazarı Belediyesi ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından anne ve anne adaylarına Orhangazi Kültür Merkezinde (OKM) eğitim semineri verildi. Seminerlerde, doğum, doğum sonrası, emzirme, Yeni Doğan Bakımı ve bebekle ilk günler anlatılacak. Anne ve anne adaylarına yönelik düzenlenen “Anne Oluyorsunuz Hazır Mısınız” konulu eğitim seminerine Eğitmen Aliye Çakır konuşmacı olarak katıldı. Eğitmen Çakır Anneliğe hazırlık dönemini anlatarak iyi bir anne olmak için yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi. Çakır yaptığı konuşmada “Seminerde bebek sahibi olmadan önce her konuyu planlamış olmalıdır. Bunların başında anne ve baba çalışıyor ise, bebek bakımı ve duygusal ihtiyaçların nasıl karşılanacağı konusunda bir plan hazırlanmalıdır. Ayrıca anne ve baba kendini ruhsal açıdan hazır hissetmeli ve psikolojik rahatsızlık nedeni ile tedavi görüyor olmamalıdır. Son zamanlarda yaygınlaşan ve sık görülen sorunlardan biri de depresyondur”diye konuştu.

Eğitmen Çakır konuşmasının devamında, “Bebek sahibi olmak büyük bir sorumluluğu da beraberinde getirir. Çocuk sahibi olmaya karar veren eşler, iyi bir sonuç elde etmek için yapılması gereken şeyler vardır. İlk olarak oturulup konuşulmalıdır. Bebek doğduktan sonra kimin bakacağı ve nasıl bakılacağı hakkında karar varılmalıdır. Özellikle çalışan eşler iş saatlerini nasıl dengeleyeceğini ve çocuğun iş yaşamınızı nasıl etkileyeceğini konuşmalısınız” diye konuştu.

6 hafta süreyle devam edecek seminerler Cuma günleri 11.00 ile 14.00 saateri arası verilecek. Seminere isteyen her anne ve anne adayı ücretsiz katılabilecek.