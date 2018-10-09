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Araç sürüye daldı, 20 domuz telef oldu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir sürücü yolun karşısına geçmeye çalışan domuzlara çarptı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir sürücü yolun karşısına geçmeye çalışan domuzlara çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 20 domuz telef oldu.


Kaza, Adapazarı ilçesi Kaynarca istikameti Büyük Hataplı Mahallesi'nde meydana geldi. Adapazarı istikametinden Kaynarca'ya doğru seyir halinde olan A.A. 54 KY 079 plakalı idaresindeki otomobil sürücüsü yolun karşısına geçen domuz sürüsüne daldı. Yaşanan kazada aracın çarptığı 20 tane domuz telef oldu. Telef olan domuzlar nedeniyle trafik kısa süreli tedbir amaçlı kapatıldı.

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