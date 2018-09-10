Aracın çarpıp kaçtığı yaralı köpek tedavi edildi

Edinilen bilgiye göre ilçe merkezinde bir yaralı köpek gören vatandaşlar, zabıta ekiplerinden yardım istedi. Yoldan geçen bir aracın çarpıp kaçtığı belirlenen yaralı köpek, belediye ekipleri tarafından ilçede bulunan bir veteriner kliniğine getirildi. Veteriner Hekim Hilal Can tarafından tedavi altına alınan Kangal cinsi köpeğin kafa travması geçirdiği öğrenildi. Yapılan tedavi ile birlikte hayati tehlikesini atlatan fakat belden aşağısı tutmayan yaralı köpeğin bir müddet klinikte gözlem altında tutulacağı öğrenildi.