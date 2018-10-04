Aracını park ederken bisikletli çocuğa çarptı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir sürücünün park etmeye çalıştığı aracının çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.

Kaza, Akyazı ilçesi Ada Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 VP 3463 plakalı Zekai A. idaresindeki otomobil aracını park etmek istediği esnada Ali K. isimli bisikletli çocuğa çarptı. Ezilme tehlikesi atlatan çocuk çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından Ali K. Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.