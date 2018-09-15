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Aranan cinayet zanlısı 8 ay sonra yakalandı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde bir hurdacıyı başından silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli şahıs Antalya’da yakalandı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir hurdacıyı başından silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli şahıs Antalya'da yakalandı. Sakarya'ya getirilen şüpheli şahıs geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.


Olay, 30 Ocak 2018 tarihinde Erenler ilçesi, Merkez Yesiltepe Mahallesi 8083 Sokak üzerinde meydana geldi. H.N., (31) isimli bir kişi, silahla öldürülmüş olarak aracında bulundu. Olayın ardından Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet-Gasp Büro Amirliği ekipleri olayı derinlemesine araştırdı. Cinayeti gerçekleştirenin A.H. (48) olduğu tespit eden polis ekipleri, firari şahsın yakalanabilmesi için geniş çaplı araştırma başlattı. A.H., isimli şahıs Antalya'da, İ.C., adına kayıtlı sahte kimlikle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.


Sakarya'ya getirilen şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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