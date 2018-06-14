Arifiye Belediyesi personeli iftarda buluştu

Arifiye ilçesi Hanlı Düğün Salonunda düzenlenen iftar yemeğine, AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, AK Parti Arifiye İlçe Başkanı Ali Başar ve Yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları Adnan Akbaş, Adnan Ağırman, Tamer Ziya Köse, Osman Oğuz Özer ile Belediye Meclis üyeleri ve belediye personeli katıldı. İftar yemeğinde bir konuşma yapan Başkan İsmail Karakullukçu, “Sayın Milletvekilim, değerli çalışma arkadaşlarım. İlk olarak 2009 seçimlerinde Belediye Başkanı seçildim. O gün, seçim beyannamemizde vatandaşımıza ne söz verdiysem, sizlerle birlikte hizmet odaklı ve özverili çalışmalarımızla projelerimizi bir bir hayata geçirdik. Bunların fazlası var, eksiği yok. Arifiye’mizde bulunan tüm kurum ve kuruluşlar ile büyük bir uyum içinde çalışarak Arifiye’mizi geliştirdik, yaşanabilir bir kent haline getirdik. Şimdi ise, yaptığımız imar çalışmaları sonucu hızlanan modern tarzdaki yapılaşma ile Arifiye’miz, özellikle son iki yıldır büyük bir göç almaya başladı. Öyle ki, geçen yıl Marmara bölgesinde nüfusu en hızlı artan birinci ilçe olduk. Tabi, artan nüfusa göre, elektrik, su, kanalizasyon, telefon, internet ve doğalgaz hizmetlerinin getirilmesi ve eskiyen alt yapı şebekelerinin bakım ve onarımlarının yapılması nedeniyle yollarımız ciddi şekilde zarar gördü. İnşallah 2018 yılı asfalt sezonunda da bu konuda büyük bir çalışma yapacağız. Tüm bu çalışmalarda gösterdiğiniz gayret ve özveri nedeniyle hepinize teşekkür ediyor, iftar yemeğimizin kaynaşmamıza ve hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sayın Milletvekilimiz Recep Uncuoğlu aramızda. Bu vesile ile yaklaşan Ramazan Bayramınızı tebrik ediyor, önümüzdeki Başkanlık ve Milletvekili Genel seçimlerinde hepinizin desteğini bekliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından okunan dua ile oruçlar açıldı.