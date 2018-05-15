Arifiye İlçe Sağlık Müdürlüğünden sürpriz kutlama

Gerçekleşen kutlamaya Arifiye Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Akbaş, Arifiye İlçe Başkanı Ali Başar ve Meclis Üyeleri, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Doç. Dr. Ali Güvey, Arifiye İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ayşın Kurban, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nazmi Erman, Halk Eğitim Müdürü Sabri Mercan, Arifiye Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Fatih Yeter ve Yönetim Kurulu Üyeleri, çeşitli kurum ve kuruluşların yöneticileri, sağlık personeli ve eczacılar katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ayşın Kurban, "Hemşireler, Ebeler ve Eczacılar günü nedeniyle, ilçemizde özveriyle çalışan sağlıkçılarımızı bir araya getirmek istedik. Mayıs ayının 5. günü Dünya Ebeler günü. 12-18. günleri arası Hemşireler günü ve bu gün 14 Mayıs, Dünya Eczacılar günü. Çalışanlarımızın ve eczacılarımızın günlerini kutlamak, onlara özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür etmek düşüncesi ile bu programı düzenledik. "İnsana hizmet, Hakk’a hizmettir." düsturu ile ilçemizdeki sağlık hizmetlerini yerine getiriyoruz. Bunu yaparken, tüm birimlerimiz ekip ruhuyla uyum içerisinde çalışıyor. Verilen sağlık hizmetlerinin kalitesi açısından, bu uyumun bozulmaması, ekip ruhunun ve kaynaşmanın sağlanması çok önemli. Bu vesile ile tüm sağlık personelimize, eczacılarımıza güler yüzlü, özverili çalışmaları için, teşekkür ediyorum. Ayrıca, etkinlik ve programlarımızdan desteğini esirgemeyen Arifiye Belediye Başkanımız Sayın İsmail Karakullukçu’ya da çok çok teşekkür ediyorum" dedi.

Programda, hemşireler, ebeler ve eczacılar için ayrı ayrı pasta kesilip, gül dağıtıldı.