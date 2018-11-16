Arifiye Kaymakamı Yazıcı'ya veda yemeği düzenlendi

Düzenlenen veda yemeğine Arifiye Kaymakamı Adem Yazıcı, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, AK Parti Arifiye İlçe Başkanı Ali Başar, Arifiye Müftüsü Mehmet Türkoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Gülaç, CHP İlçe Başkanı Ali Gökpınar, MHP İlçe Başkanı Murat Yördan, Eski İlçe Jandarma Komutanı J.Bnb. Gencay Taşdemir, İlçe Emniyet Müdürü Güven Alan, Arifiye Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Kaymakçı, Arifiye Belediyesi Başkan Yardımcıları Adnan Akbaş, Adnan Ağırman, Osman Oğuz Özer, çeşitli kurum ve kuruluşların müdürleri, kaymakamlık personeli ve muhtarlar katıldı.

Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu yaptığı açıklamada, “Sayın Kaymakamımız Adem Yazıcı, İlçemizin kurulduğu 2008 yılından bu yana dördüncü kaymakamımız. Arifiyemiz'de görev yaptığı iki yıllık süre içerisinde, kendisiyle daha önceki kaymakamlarımızla olduğu gibi çok uyumlu ve verimli bir çalışmamız oldu. İlçemizi geliştirmek ve güzelleştirmek adına yaptığımız tüm projelerin içerisinde yer alarak desteğini ve ilgisini hiç esirgemedi. Tabi, ben buna veda yemeği demiyorum, benim için daha çok görev değişikliği yemeği. Kendisi, Bursa Yıldırım'a gitse de bizim için Arifiyeli. Bize verdiği değerli katkılar için huzurlarınızda sayın kaymakamıza çok çok teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Arifiye Kaymakamı Adem Yazıcı ise konuşmasında, “Arifiye'de görev yaptığım süre içerisinde çeşitli vesilelerle birçok yerde konuşma yaptım. Bu akşam yaptığım konuşma en zor yaptığım konuşmalardan bir tanesi. Her ne kadar veda olarak ifade edemesek de, memuriyetin verdiği görev değişikliği nedeniyle aranızdan ayrılıyorum. İki yıllık görev süresi içerisinde gerek belediye başkanımız, gerek siyasi parti yöneticilerimiz, gerekse kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile birlikte çok uyumlu bir çalışma ortamı yakaladık. Ben de Arifiye'yi geliştirmek ve güzelleştirmek için bu uyumlu ekibe destek olabilmek için kanunların bana verdiği tüm yetkiyi kullanarak elimden gelen gayreti saf ettim. Samimiyetimle ifade etmek isterim ki, Arifiye en huzurlu, en rahat ve en keyifli görev yaptığım ilçelerin başında geliyor. Bunu sağlayan da sizlersiniz" diye konuştu.

Konuşmalardan sonra Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu başta olmak üzere, çeşitli kurum ve kuruluş yöneticileri günün anısına, Arifiye Kaymakamı Adem Yazıcı'ya çeşitli hediyeler takdim etti.