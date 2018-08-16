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16 Ağustos 2018 14:31

Arifiye Park açılış için gün sayıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Arifiye’de inşa edilen yeni yaşam alanı tamamlandı.

Arifiye Park açılış için gün sayıyor

16 Ağustos 2018 14:31


10 bin metrekarelik alan üzerinde hayata geçirilen ve kısa süre önce temeli atılan Arifiye Park’ı hızla tamamladıklarını belirten Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Karamehmetoğlu, çevre düzenleme çalışmalarıyla tüm işlemlerin sona ereceğini dile getirdi. Karamehmetoğlu, Arifiye Park’ın açılışının kısa süre içerisinde yapılacağını da sözlerine ekledi.


Karamehmetoğlu, “Hemşehrilerimizin hoşça vakitler geçirdiği yeni bir yaşam alanını daha tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Pamukova’ya gittiğimizde Esentepe Park, Hendek’te Atatürk Park, Karasu’da Sahil Park, Sakaryapark, Yenikent ve Korucuk Park buluşmalarımızın yeni adresleri oldu. İnşallah şimdi de Arifiye Park güzel vakitlerin geçirileceği, çocukların dilediğince oynayabileceği, toprakla, yeşille temas edebileceği bir nitelikte oldu. Tesisimizin içerisinde kafeterya, basketbol sahası, oyun alanları, yürüyüş ve koşu yolları, kaykay pisti ve restoranlarımız yer alıyor. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.




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