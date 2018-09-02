Arifiye Park açılışa hazırlanıyor

Başkan Toçoğlu’na Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan eşlik etti. Kurmaylarından bilgiler alan Toçoğlu, Arifiye Park’ın çevre düzenleme çalışmalarının ardından kısa süre içerisinde açılışının gerçekleştirileceğini söyledi.

Başkan Toçoğlu, “10 bin metrekarelik alan üzerine inşa ettiğimiz Arifiye Park’ta çalışmalarımızın sonuna geldik. Arifiye’ye kazandırdığımız yeni yaşam alanında da her projemizde olduğu gibi doğadan ve yeşilden yana olduk. Yeşilin içerisinde yer alan tesisimizde kafeterya, restaurant, basketbol sahası, kaykay pisti, çocuk oyun grupları, koşu ve yürüyüş yolları yer alıyor” diye konuştu.

Başkan Toçoğlu, “Büyükşehir olarak temel önceliğimiz olan yaşanabilir şehir projemize bir yenisini daha ekledik. Arifiye Park, ilçenin yeni buluşma noktası, keyifli vakitlerin adresi olacak. Zengin sosyal donatı alanlarıyla Arifiyelilerin pek çok ihtiyacına cevap verecek projemiz açılışa hazır vaziyette. Çevre düzenleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından açılışını gerçekleştirecek Arifiyelileri bu güzel parkla buluşturacağız” dedi.