Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Arifiye'de inşa edilen yeni yaşam alanı olan Arifiye Park hizmete açıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Arifiye'de hayata geçirilen yeni yaşam alanı gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı. Açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, Arifiye Kaymakamı Adem Yazıcı, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, SESOB Başkanı Hasan Alişan, Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fatih Çelikel, Sakaryaspor Başkanı Cevat Ekşi, STK temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

“Büyükşehir'le el ele büyüyoruz”

Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, “Arifiye Belediye Başkanlığı görevini 2 dönemdir sürdürüyoruz. Bugüne kadar işimiz hizmet, gücümüz millet sözü doğrultusunda çalıştık. Bize güvenen dostlarımızın başını öne eğecek hiçbir tutum ve davranışın içerisinde olmadık. Arifiye'nin nereden nereye geldiğini görüyoruz. İlçemizde ne yaptıysak sizlerle birlikte yaptık. Bu eserlerin hepsi uyumun izleridir. İnşallah bundan sonra da ilçemiz yeni eserlere kavuşacak. Büyükşehirle el ele büyüdük, büyümeye de devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeni Hal Binası, Arifiye Meydanı, SAMEK'ler, Otobüs Terminali ilçemize kazandırıldı. Yeni duble yol için çalışmalar başladı. Nehirkent bölgesindeki köprümüz tamamlanıyor. SASKİ'nin altyapı çalışmalarından çok memnunuz. Ve bugün Arifiye Park'ın açılışında birlikteyiz. Tüm yatırımlar dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu'na teşekkür ediyorum” dedi.

“Yeşile temas eden çalışma”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sakarya'da yeşile ve yeni yaşam alanlarına dönük çalışmalarımızı her geçen gün arttırıyor olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Şehrimiz doğayla iç içe bir şekilde gelişimini sürdürüyor. Beton yığınlarına hapsolmayan, yeşile her an, her noktasında temas edebileceğimiz bir şehir inşa ediyoruz. 10 bin metrekarelik alan üzerine inşa ettiğimiz Arifiye Park'ta çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamladık. Projemizin içerisinde yeşil alanların yanı sıra kafeterya, restaurant, basketbol sahası, kaykay pisti, çocuk oyun grupları, koşu ve yürüyüş yolları yer alıyor. Arifiye'mize çocuklarımızın, gençlerimizin ve ailelerimizin güzelce vakit geçirebilecekleri her türlü donatıyı düşündüğümüz bir park kazandırdık” diye konuştu.

“Yüzlerin güldüğü şehir”

Başkan Toçoğlu sözlerinin devamında, “Her zaman ifade ettiğimiz bir husus var; Biz Sakarya'da yüzlerin güldüğü, çocukların toprakla, doğayla temas ettiği bir şehirden yanayız. Hamdolsun bu doğrultuda hizmete aldığımız yeni yaşam alanları bu düşüncemizin bir tezahürü niteliğinde. Arifiye'ye yönelik yatırımlarımız Arifiye Park'la da sınırlı değil. İlçe merkezimize ulaşımları kolaylaştıracak yeni bir duble yol kazandıracağız. Nehirkent Bölgesi'nde inşa ettiğimiz köprüde çalışmalar tamamlanmak üzere. Ayrıca programımız dahilinde asfalt konusunda da gerekli adımları atıyoruz. Biz Sakarya'nın tüm güzelliklerini koruyarak geliştirmek ve gelecek nesillerimize miras bırakmak istiyoruz. Şehirciliği sadece binalar ve yollar inşa etmekten ibaret görmüyor, kenti imar ederken tabiat perspektifinden bakıyoruz. Bundan sonra da bakış açımız bu olacaktır. Allah'ın izniyle çalışmalarımızı bu anlayış çerçevesinde sizlerle birlikte sürdürmeye devam edeceğiz. Rabbim birliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Arifiye Park ilçemiz ve şehrimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.