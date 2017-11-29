Arifiye Park proje ihalesi gerçekleştirildi

İhaleye 4 firma teklif sundu.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi eliyle Arifiye’ye kazandırılacak olan yeni park projesinin ihalesi gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binasında gerçekleştirilen ihalenin komisyon başkanlığını Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Recep Ören üstlendi. 4 firmanın teklif sunduğu ihalenin ardından açıklamalarda bulunan Ören, “Şehrimizin, ilçelerimizin yaşam standartlarını yükseltecek yeni projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Son olarak Arifiye’de inşa edeceğimiz park projesinin ihalesini gerçekleştirdik. Komisyonumuzun gerekli değerlendirmelerinin ardından sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacaktır. Hayırlı olsun” dedi.