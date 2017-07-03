Arifiye Park’ın projesi hazır ihaleye çıkılıyor

Arifbey Mahallesi’nde bulunan İmam Hatip Lisesi arkasındaki 10 bin metrekarelik alanda hayata geçirilecek projenin hazır olduğunu belirten Başkan Toçoğlu, proje için Temmuz ayı içerisinde ihaleye çıkacaklarını dile getirdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren şehrimize değer katacak, hemşerilerimizin hoşça vakitler geçirebileceği yeni yaşam alanlarını hayata geçirdik. Şehrimizin nehirle buluşturduğumuz Sakaryapark, şehir merkezimizde bulunan Kentpark örnek çalışmalarımız arasında gösterilebilir. Vatandaşlarımızın nefes alacağı, sosyal donatıları en yüksek olan mekanları kazandırma derdindeyiz. İnşallah Arifiye ilçemizde de örnek bir projeyi hayata geçireceğiz. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Yeni yaşam alanı projesinin detaylarıyla ilgili bilgiler paylaşan Başkan Toçoğlu, “Yeni yaşam alanımızın içerisinde zengin sosyal donatı alanları yer alıyor. Mimar arkadaşlarımız tüm ihtiyaçlara cevap üretebilecek bir yaşam merkezi ortaya çıkardılar. İçerisinde yürüyüş yolları, yeşil alanlar, kafe-restoran, çocuk oyun alanları, kaykay pisti, basketbol sahası, otopark ve diğer tüm gereklilikler yer alacak. Ayrıca yeni projemize 244 ağacı da kazandıracağız” diye konuştu.