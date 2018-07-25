Arifiye Park’ın yüzde 95’i tamamlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından kısa süre önce temeli atılan Arifiye Park’ta çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 10 bin metrekarelik alan üzerinde hayata geçirilen yeni yaşam alanının yüzde 95’lik kısmı tamamlandı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Karamehmetoğlu, tesisi kısa süre içerisinde tamamlayarak açılışa hazırlayacaklarını söyledi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Karamehmetoğlu yaptığı açıklamada, “10 bin metrekarelik alanda inşa ettiğimiz Arifiye Park’ı yüzde 95 oranında tamamladık. Yeni yaşam alanımızın içerisinde bulunan binanın kaba inşaatı sona erdi. İç dekorasyon işlemlerini gerçekleştirdik. Dış cephede ise sona yaklaştık. İnşallah yakın bir zamanda parkımızı bitirerek Arifiye halkımızla buluşturacağız. Arifiye Park ile hemşehrilerimiz rahatça oturup dinlenebilecek, keyifli vakitler geçirebilecek. Tesisimizin içerisinde kafeterya, basketbol sahası, oyun alanları, yürüyüş ve koşu yolları, kaykay pisti ve restoranlarımız yer alacak. Vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarını düşünerek çalışmamızı hayata geçiriyoruz. Projemizde ağaçlandırma çalışmaları da yapıyoruz. İnşallah tamamlandığında ilçemizin yeni yaşam alanı Arifiye Park olacak” diye konuştu.