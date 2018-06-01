Arifiye protokolü iftarda buluştu

Arifiye İlçe müftülüğünce Hanlı Düğün Salonunda düzenlenen ve İlçe Müftüsü Mehmet Türkoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programı, Arifiye protokolünü buluşturdu. İftar programına; Arifiye Kaymakamı Adem Yazıcı, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, AK Parti Arifiye İlçe Başkanı Ali Başar, Arifiye İlçe Müftüsü Mehmet Türkoğlu, Arifiye Kaymakamlığı Şube Müdürleri, İlçe Jandarma Komutanı J.Bnb. Hamit Gencay Taşdemir, İlçe Emniyet Müdürü Tansu Yıldırım, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ayşın Kurban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Gülaç ve Şube Müdürleri, İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürü Murat Dilek, Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Akbaş, Birim Müdürleri, Arifiye Müftülüğü Personeli, Muhtarlar, Kur’an Kursu öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

İftar programında Arifiye Kaymakamı Adem Yazıcı Kur’an kursu öğrencileri ile yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti. Program, Kaynak Kur’an kursundan bir öğrencinin Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Arifiye İlçe Müftüsü Mehmet Türkoğlu yaptığı açıklamada, “Mübarek Ramazan ayının feyiz ve bereketini paylaşmak, ilçemizde görev yapan çeşitli kurum ve kuruluşların yöneticileri ile Müftülüğümüz personelinin tanışmasını sağlamak ve en önemlisi geleceğin imam hatip ve müezzinlerine ilçemizin yöneticilerini tanıtmak amacıyla düzenlemiş olduğumuz iftar programı Allah’a (c.c) Hamd olsun büyük bir katılıma gerçekleşti. Evveli Rahmet, Ortası bereket ve sonu Cehennemden kurtulma ayı olan Mübarek Ramazan ayında tuttuğumuz oruçlarla hem nefsimizi terbiye ediyor, hem de Allah’u (c.c) Teala’nın rızasını kazanmak ve cennetine girmek için ibadet ediyoruz. Bu mübarek ayda, Mü’minler olarak fakir fukarayı hatırlıyor, fitre ve zekâtlarımızla büyük bir toplumsal dayanışma örneği sergiliyoruz. Be vesile Mübarek Ramazan ayınızı tebrik ediyor, tuttuğunuz oruçların ve yaptığınız ibadetlerin kabul olmasını ve Ümmet-i Muhammed’in kurtuluşuna ve esenliğine vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.