Arifiye-Sapanca bağlantı yolu çalışmaları sürüyor

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün projesi olan Sapanca ve Arifiye Belediyesi'nin ortaklaşa yürüttüğü Sapanca-Arifiye arasından gerçekleştirilen bağlantı ve yürüyüş yolu çalışmaları devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (SASKİ) onayladığı projede 900 metre uzunluğundaki yürüyüş güzergahında, 2 bin 400 metre bordur, 5 bin metrekare kilitli parke, 500 metrekare yeşil alan, 900 metre yağmur suyu kanal çalışması ve yürüyüş yolu boyunca ışıklandırma çalışmalarının bilgisi verildi. Karayolları tarafından hazırlanan projede 1 buçuk metrelik alanın güvenli bölge, 2 metrelik alanın bisiklet yolu ve diğer 1 buçuk metrelik kısmın ise yürüyüş yolu olacak.

Projeyle ilgili bilgi veren Sapanca Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, “Karayollarına ait olan bu projeyi Arifiye Belediyesi ile birlikte ortaklaşa yürütmekteyiz. Yaklaşık 900 metre uzunluğundaki yürüyüş yolunu en yakın zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Proje; bisiklet yolu, yürüyüş yolu ve güvenli yeşil alan olmak üzere 3 bölümde tamamlanacak. Yolun orijinal halini hiçbir şekilde bozmadan çalışmalarız devam ediyor. Sapanca -Arifiye arasında gerçekleştirilen bağlantı yolundaki çalışmaların tamamlanmasının ardından, vatandaşlarımız Sapanca Gölü eşliğinde yürüme ve bisiklet kullanma imkanı bulacaklar” dedi.