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26 Kasım 2017 13:50

Arifiye’de 4 mahalleye birinci sınıf içmesuyu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından Kemaliye Grubu İçmesuyu Projesi kapsamında Arifiye’nin 4 mahallesine daha bol ve kaliteli içmesuyu ulaştıracak projede çalışmalar tamamlandı.

Arifiye’de 4 mahalleye birinci sınıf içmesuyu

26 Kasım 2017 13:50


Proje kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, “Arifiye’nin Kemaliye, Kışlaçay, Çınardibi ve Boğazköy Mahalleri’nde hayata geçirdiğimiz projede çalışmalar tamamlandı. Proje kapsamındaki mahallelerimize birinci sınıf içmesuyunu ulaştırdık. Hayırlı olsun. Hayata geçirdiğimiz çalışmalar kapsamında 8 bin 765 metrelik ana şebeke borusu ve 5 bin metrelik isale hattı olmak üzere toplam 13 bin 765 metre içmesuyu altyapısı inşa ettik. Projemiz kapsamındaki mahallelerimize Hacımercan-Çaybaşı Yeniköy ana isale hattından aldığımız ve Hacımercan Arıtma Tesisi’nde dünya standartlarında arıtılan birinci sınıf içmesuyunu ulaştırıyoruz. Yapacağımız çalışmalarla şehir genelindeki içmesuyu ağımızı genişletmeye ve sağlam altyapı için adımlar atmaya devam edeceğiz” dedi.




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