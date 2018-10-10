Arifiye'de asfalt çalışmaları sürüyor

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde gerçekleştirilen altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan cadde ve sokaklara 2018 yılı genelinde 30 bin ton asfalt dökülecek.

Arifiye ilçesinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından gerçekleştirilen içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon çalışmaları ve Adapazarı Gaz Dağıtım A.Ş. (AGDAŞ) tarafından gerçekleştirilen doğalgaz çalışmaları nedeniyle bozulan cadde ve sokaklara 2018 yılında 30 bin ton asfalt dökülmesi planlanıyor. Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, "İlçemizde SASKİ ve AGDAŞ tarafından yapılan alt yapı ve doğalgaz çalışmaları sırasında bozulan cadde ve sokakları asfaltlamaya başladık. Bu yıl için asfaltlama çalışmaları için bütçemizden ayırdığımız ödenek 3 Milyon Türk Lirası" dedi.

Devam eden asfalt çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Başkan Karakullukçu, "Geçtiğimiz günlerde Karaaptiler Mahallesi civarında yapılan asfaltlama çalışmaları; Fatih Mahallesi Selimiye Caddesi ve civar yollarda devam ederken, 2018 yılı içinde Arifbey Mahallesi Kardelen Sokak, Aşağı Kirazca Mahallesi Kavşak civarı, Yenigün Caddesi, Yukarı Kirazca Mahallesi Kınalı Kar civarı, Neviye Mahallesi Barbaros Caddesi, Neviye İlkokulu Sevgi Evleri, Sakarya Mahallesi içi, Arifbey Mahallesi Siteler Caddesi, Stad Caddesi 112 Yolu, Toyota Hastanesi Kumbaşı Yolu, Cumhuriyet Caddesi, TCDD Yeni Köprü Toyota Hastanesi Yanı, Şehit Barış Kaplan Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi, Hanlı Merkez Mahallesi Sanayi İçi, Hanlı Özlem Çelik civarı bu yıl asfaltlanacak. Yine, ilçemizde devam eden alt yapı çalışmaları ve toplu konut ve site inşaatlarının olduğu yerlerde çalışmaların bitimin ardından asfalt planlaması yapacağız. İnşallah kısa bir süre içerisinde alt yapısı tamamlanan tüm yollarımızı asfaltlamış olacağız" diye konuştu.