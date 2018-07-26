Arifiye’de bin 500 yıl öncesine dayanan tarih kaleme alındı

İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof.Dr. Levent Trabzon, Emekli Matematik Öğretmeni Şemsettin Trabzon, Ahmet Altın ve Sedat Yıldız’dan oluşan heyet, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu’yu makamında ziyaret etti. Arifiye Kirazca Mahallesi’nin günümüzden bin 500 yıl öncesine dayanan tarihini içeren kitap, Emekli Matematik öğretmeni Şemsettin Trabzon tarafından kaleme alındı. Ziyarette, tarihi kitap Başkan İsmail Karakullukçu’ya takdim edildi.

Başkan Karakullukçu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Arifiye, özellikle Kirazca Bizans döneminden bu yana Anadolu’ya açılan bir kapı olarak kullanılmış. O zamanlar geniş otlaklara sahip bu bölge Anadolu’ya yapılacak seferlerde orduların toplanma bölgesi olarak kullanılmış. Osmanlı döneminde ise, Kirazca Mahallesi ormanlarında yetişen başta Dişbudak olmak üzere kayın, köknar, gürgen, ardıç, meşe ve defne ağacı devletin kereste ihtiyacını karşılamış. Dişbudak ağacı gemilerin yelkenlerinde ve iskeletinde kullanılan çok önemli bir malzeme olması nedeniyle daha bir önem kazanmış. İşlenen ağaçlar Karasu limanı ve Sapanca üzerinden İzmit Körfezine götürülerek tersanelere ulaştırılırmış” dedi.

Karakullukçu, “Yine, tarihi ipek yolunun üzerinde olması nedeniyle, Osmanlı’nın ticaret ve iaşe kervanları da Kirazca bölgesinden geçerdi. 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı nedeniyle, Kafkaslardan göç eden Gürcü Abaza ve Çerkez toplulukları ile diğer boylar, Kirazca Mahallesi ve çevresinde bulunan köylere yerleşmişlerdir. Belediye olarak bölgenin tarihi ile ilgili bir takım araştırmalarımız mevcut. Sayın hocamın çalışması da bizlere ışık tutması açısından oldukça önemli bir kaynak. Ben, yeri gelmişken nazik ziyaretleri ve bu önemli kaynağı bizlere kazandırmaları nedeniyle kendilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.