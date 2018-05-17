Arifiye’de ‘Dünya Hareket Günü’ adına etkinlik düzenlendi

Arifiye İlçe Sağlık Müdürlüğü, Dünya Hareket Günü dolayısıyla Arifiye Kent Meydanında stand kurarak bir etkinlik düzenledi. Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Başkan Yardımcısı Adnan Akbaş, protokol üyeleri, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ayşın Kurban, sağlık personeli ve vatandaşların katıldığı etkinlikte, Başkan İsmail Karakullukçu bizzat katılımcılara elma ve su ikram etti.

Etkinlikte bir konuşma yapan İlçe Sağlık Müdür Dr. Ayşın Kurban, “Teknoloji kullanımı ve artan refah seviyesi nedeniyle araç kullanmanın ve hareketsiz bir yaşam tarzının neden olduğu Obeziteye karşı sağlıklı bir yaşam için dengeli beslenmemiz, hareket etmemiz ve bol bol su tüketmemiz gerekiyor. Peki nasıl hareket edeceğiz? Günlük yaşantımızda mümkün olduğu kadar yürüyerek, ya da sürekli araç kullanmak yerine bisiklet kullanarak. Vücudumuzu sürekli aktif tutup, bol su tüketerek. Vücudumuzda biriken toksinleri vücudumuzdan attığımız için de bir çok hastalıktan korunmuş olacağız. Bu etkinliğimizde dengeli beslenmeye dikkat çekmek için katılımcılarımıza kırmızı ve yeşil elma, hareket bilinci içinde su ikram ediyoruz. Hedef kitlemiz özellikle büro personeli ve memur kesimi ile işleri gereği hareketsiz bir yaşam süren vatandaşlarımız. Bu vesile ile etkinliğimize katıldığınız için teşekkür ediyor, hepinize sağlıklı günler diliyorum" dedi.