Arifiye’de Dünya Tütünsüz Günü etkinliği düzenlendi

Arifiye İlçe Sağlık Müdürlüğü Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla, Arifiye Kent Meydanında stand kurarak, tütün kullanımın neden olduğu hastalıklar hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Düzenlenen etkinliğe; Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, AK Parti İlçe Başkanı Ali Başar ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Halk Sağlığı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ali Güvey, Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Dr. Mümtaz Seyda, Bulaşıcı olmayan hastalıklar birim sorumlusu Uzman Memduh Maruf Sert, Protokol üyeleri, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ayşın Kurban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Gülaç, sağlık personeli ve vatandaşlar katılım gösterdi.

Etkinlikte katılımcılara sigara kullanımının neden olduğu ve sağlığımıza olan etkilerinin anlatıldığı broşürler dağıtıldı. Ayrıca, dumansız hava sahasına dikkat çekmek amacıyla mavi balonlarla süslü sağlık çadırı kurularak, sigaraya hayır maskeleri ile tişörtler dağıtıldı. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ayşın Kurban yaptığı açıklamada, “Yapılan faaliyetler ve bilgilendirme seminerleri sayesinde Dünya’da tütün tüketimi önemli ölçüde azalmasına rağmen, düşüş hala küresel hedeflerin altında kalmaktadır. Çoğu insanımız, tütün kullanımının kansere ve akciğer hastalığına neden olduğunu biliyor ancak, tütünün kalp hastalıkları ve felce de neden olduğunun farkında değil” dedi.

2000 yılında yüzde 27 olan sigara kullanma oranının, 2016’da yüzde 20’ye düştüğünü belirten Kurban, “Dünya Sağlık Örgütü’nün, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü kapsamında yayımladığı rapora göre, Dünya’da 2000 yılında yüzde 27 olan sigara kullanma oranı, 2016’da yüzde 20’ye düştü. 15 yaş erkeklerde 2000 yılında sigara içme oranı yüzde 43 iken 2015’te yüzde 34’e, kadınlarda ise 2000’de yüzde 11’den 2015’te yüzde 6’ya düştü. Raporda, tütün kullanımındaki düşüşün, insanları kalp-damar ve diğer bulaşıcı hastalıklardan korumak için belirlenen küresel hedeflerin altında olduğu kaydedildi” diye konuştu.

Dünyada 1,1 milyar kişinin sigara kullandığını söyleyen Ayşın Kurban, “Ciddi düşüşe rağmen, dünyada 1,1 milyar kişi sigara kullanıyor ve her yıl 890 bini pasif içicilik yoluyla olmak üzere yaklaşık 7 milyon kişi, sigaraya bağlı nedenlerden hayatını kaybediyor. Bu gün Dünya’mızda savaşlar başta olmak üzere, doğal afetler, salgın hastalıklar, trafik kazaları v.b. nedenler yüzünden birçok insan hayatını kaybetmektedir. Ancak, gözden kaçan bir husus var. Aslında bu listenin en başında tütün kullanımı olmalı. Hem direk, hem de dolaylı olarak neden olduğu hastalıklardan dolayı tütün dünyanın önde gelen katili” şeklinde konuştu.

Kurban ayrıca, sigara kullanımı ve pasif içiciliğin kalp krizleri ve felçler de dahil kardiyovasküler hastalıkların başlıca nedeni olduğu uyarısında bulunarak, bu tür sağlık sorunlarından dolayı ölenlerin sayısının yaklaşık 3 milyonu bulduğuna işaret etti.