Arifiye’de ilkokulların şampiyonu Bekir Sıtkı Durgun İlkokulu oldu

Arifiye Belediyesinin katkılarıyla, Arifiye Belediyesi Spor Kompleksinde düzenlenen İlkokullar arası futbol turnuvasının şampiyonu Arifiye Bekir Sıtkı Durgun İlkokulu oldu. Yapılan yarı final ve final karşılaşmalarının sonucunda Aşağı Kirazca İlkokulunu 8-1’lik skorla mağlup eden Arifiye Bekir Sıtkı Durgun İlkokulu turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuvada ikincilik kupasını Aşağı Kirazca İlkokulu alırken, üçüncülük kupasının sahibi ise, Kazım Karabekir İlkokulu oldu.

Arifiye Belediyesi Spor Kompleksinde düzenlenen kupa töreninde bir konuşma yapan Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, “Turnuvamıza göstermiş olduğunuz ilgi ve katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim. Sevgili öğrenciler, ilkokulu bitirdiniz, belki bazılarınız başka okullara gidecek, birbirinizden ayrılacaksınız. Sizlerin aranızdaki dostluk ve arkadaşlığı pekiştirmek, yeni dostluklar kurmanızı sağlamak amacıyla düzenlediğimiz turnuvamız bu gün sona erdi. Tabi, Arifiye Bekir Sıtkı Durgun İlkokulu şampiyon oldu. Ancak, hepiniz gönüllerin şampiyonusunuz. Az önce de ifade ettiğim gibi burada amaç, dostluk ve kardeşlik içinde centilmence mücadele etmek. Hepinize bundan sonraki öğrenim hayanızda başarılar diliyor, turnuvanın gerçekleşmesinde emeği geçen ve sizleri yetiştiren değerli öğretmen arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ardından kupa törenine geçildi. Turnuva üçüncüsü Kazım Karabekir İlkokulu öğrencileri kupalarını Arifiye Belediyesi Başkan Yardımcısı Adnan Akbaş’ın elinden aldı. Hediye çeklerini ise Arifiye Bekir Sıtkı Durgun İlkokulu Müdürü Cemal Yamak takdim etti. Turnuvanın şampiyonu Arifiye Bekir Sıtkı Durgun İlkokulu şampiyonluk kupasını ve hediye çeklerini Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu’nun elinden aldı. Çekilen hatıra fotoğrafının ardından program sona erdi.