Diğer
Kategoriler
02 Mayıs 2018 14:50

Arifiye’de köprü inşaatı tüm hızıyla devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Arifiye Belediyesi tarafından yapılan köprü inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.

Arifiye’de köprü inşaatı tüm hızıyla devam ediyor

02 Mayıs 2018 14:50


Arifiye Karaaptiler ve Türk Çaybaşı Mahallelerini birbirine bağlayacak olan yeni köprü inşaatı hızla ilerliyor. 17 metre genişliğinde ve 65 metre uzunluğunda olacak olan köprü, toplamda 3 milyon 635 bin TL’ye mal olacak. Bu maliyetin yarısı Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yarısı ise Arifiye Belediyesi tarafından karşılanacak. Başkan İsmail Karakullukçu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Arifiye’deki mahallelerimiz, Hızlı Tren yolu, Sakarya Nehri, İstanbul-Ankara Otoyolu, Bilecik-Eskişehir yolu ile bir birbirinden ayrılıyor. Belirli yerlerdeki geçiş noktaları ile bağlantı sağlanıyor, buda hem zaman hem de yakıt kaybına neden oluyordu. Arifiye merkezdeki bir vatandaşımız, Toyota Hastanesine gitmek için iki araç değiştirmek zorunda kalıyordu. Hızlı tren projesi kapsamında ilçemizin bir çok noktasında yapılan alt ve üst geçitler sayesinde artık Arifiye-Merkezden Toyota Hastanesine iki dakika içinde gidebilirsiniz. Yine, Sakarya Nehrinin karşı yakasında bulunan Mollaköy, Hacıköy, Türkçaybaşı, Çaybaşı Fuadiye, Semerciler, Karaçomaklar Mahallelerine geçiş sadece Toyotasa Hastanesinin arkasında bulunan köprüden yapılabiliyor, buda ulaşım zamanını uzatıyordu. Yeni köprü, Karaaptiler ve Türkçaybaşı Mahallelerini birbirine bağlayarak bu noktalardaki ulaşım süresini ciddi oranda kısaltacak. Biz’de Arifiye Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın Arifiye Merkezi ile olan ulaşımlarını kolaylaştırmak için 2018 yılı Ocak ayından itibaren ilçe içi ring seferlerimizi başlattık. Şu an Sakarya Nehrinin karşı yakasındaki vatandaşlarımız, yeni ve modern araçların kullanıldığı bu seferler ile, Arifiye merkeze tek araçla kolaylıkla ulaşabiliyor. Ben, yeri gelmişken, bu hizmetlerin haya geçirilmesinde bize verdiği destekten dolayı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeki Toçoğlu’na Arifiye’li hemşerilerim adına çok çok teşekkür ediyorum" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç