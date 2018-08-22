Diğer
Kategoriler
22 Ağustos 2018 14:50

Arifiye’de Kurban Bayramı coşkusu

Arifiye’de Kurban Bayramı bayramlaşma töreni bayramın ikinci günü gerçekleştirildi.

Arifiye’de Kurban Bayramı coşkusu

22 Ağustos 2018 14:50


Arifiye Kaymakamlığı ve Arifiye Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Kurban Bayramı Bayramlaşma Töreni, bayramın ikinci günü Arifiye Belediyesi Kültür Merkezinde 11:00-12.00 saatleri arasında yapıldı. Bayramlaşma törenine; Arifiye Kaymakamı Adem Yazıcı, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Ak Parti Arifiye İlçe Başkanı Ali Başar, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Eski Belediye Başkanlarından Nihat Aslan, Cumhuriyet Halk Partisi Arifiye İlçe Yönetimi, Arifiye Belediyesi Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları, çeşitli kurum ve kuruluşların yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.


Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu yaptığı açıklamada, "Bayramlar bizi milletçe bir araya getiren, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştiren özel günlerdir. Bu mübarek günlerde dargınlıkların ortadan kalması, kardeşlik ve dostluk duygularının daha da pekişmesi, sevinç ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmek dileğiyle başta aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramını kutluyorum" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç