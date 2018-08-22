Arifiye’de Kurban Bayramı coşkusu

Arifiye Kaymakamlığı ve Arifiye Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Kurban Bayramı Bayramlaşma Töreni, bayramın ikinci günü Arifiye Belediyesi Kültür Merkezinde 11:00-12.00 saatleri arasında yapıldı. Bayramlaşma törenine; Arifiye Kaymakamı Adem Yazıcı, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Ak Parti Arifiye İlçe Başkanı Ali Başar, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Eski Belediye Başkanlarından Nihat Aslan, Cumhuriyet Halk Partisi Arifiye İlçe Yönetimi, Arifiye Belediyesi Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları, çeşitli kurum ve kuruluşların yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu yaptığı açıklamada, "Bayramlar bizi milletçe bir araya getiren, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştiren özel günlerdir. Bu mübarek günlerde dargınlıkların ortadan kalması, kardeşlik ve dostluk duygularının daha da pekişmesi, sevinç ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmek dileğiyle başta aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramını kutluyorum" dedi.