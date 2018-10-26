Arifiye'de 'Meme kanseri' için farkındalık etkinliği

Arifiye İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri 'Meme Kanseri erken tanı ve tarama' etkinliği düzenledi.

Arifiye Kültür Merkezi'nde 'Meme Kanseri ve Erken Tanı' etkinliği düzenlendi. Kanserle mücadele etkinliği kapsamında, Arifiye İlçe Sağlık Müdürlüğü Meme Kanserine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi. Etkinliğe Arifiye Kaymakamı Adem Yazıcı, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, AK Parti Arifiye İlçe Başkanı Ali Başar, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Yrd.Doç.Dr. Ali Güvey, Arifiye İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ayşin Kurban, CHP İlçe Başkanı Ali Gökpınar, Arifiye Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Kaymakçı, KANSERDER Başkanı Nihal Akar ve çok sayıda vatandaşın katıldı.

"Amacımız kanserde farkındalık oluşturmak"

Etkinliği açılış konuşmasını Arifiye İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ayşin Kurban yaptı. Kurban, "Kanser çağımızın hastalığı. Ülkemizde her 10 bireyden birine mutlaka uğrayan bir hastalık. Yine, bu etkinliği düzenlemekteki amacımız olan meme kanserinde farkındalık oluşturmak. Kanser ölümcül olmasına rağmen, erken tanı ile bir çok türü tedavisi mümkün olan bir hastalık. Biz de Arifiye'mizde vatandaşımızda kanser bilincini oluşturmak, kansere neden olan fizyolojik ve çevresel etkileri ortadan kaldırmak için bu etkinliği düzenliyoruz. Katılımızı için çok teşekkür ediyorum” dedi.

"Arifiye'miz için çok güzel bir gelişme"

Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu yaptığı konuşmada, "Değerli sağlık çalışanlarımızın gayretleri ile Arifiyemizde toplum sağlığını ilgilendiren konularda bir çok farkındalık etkinliği düzenledik. Bu, Arifiye'miz için çok güzel bir gelişme. Sağlıklı Toplum, Sağlıklı Şehir anlayışıyla bu tür konferans ve seminerleri sürdürmeye devam edeceğiz. Tekrar, hoş geldiniz diyor, hepinize sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Etkinlikte katılımcılar, farkındalık ağacına farkındayız yazısını astıktan sonra, Kültür Merkezi terasından 100 adet pembe balon gökyüzüne salındı.