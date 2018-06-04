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04 Haziran 2018 15:30

Arifiye’de ramazan coşkusu tüm hızıyla sürüyor

Arifiye Belediyesince düzenlenen ramazan çoşkusu tüm hızıyla sürüyor.

Arifiye’de ramazan coşkusu tüm hızıyla sürüyor

04 Haziran 2018 15:30


Arifiye Belediyesince geleneksel hale getirilerek, her yıl düzenlenen Ramazan etkinlikleri devam ediyor. 15 Temmuz Meydanında başlayan etkinliklere Arifiyeliler büyük ilgi gösterdi. Çocuklar, oyun gruplarında gönüllerince eğlenirken animatörler eşliğinde dans etti. Büyükler ise; hem etkinlikleri izledi, hem de alanda açılan stantlardan da gönüllerince alışveriş yaptı.


Etkinliklere gelen misafirlere; pamuk şekeri, allı güllü, ramazan şerbeti ikram edildi. Ateşbaz Yunus Emre Düz, bir birinden güzel gösterileri ile izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Etkinliğin diğer bölümlerinde; Grup Mübarek tarafından seslendirilen bir birinden güzel ilahiler, semazen gösterisi ve Türk Sanat Müziği eserleri büyük beğeni topladı. Ayrıca, Karagöz ve Hacivat, Aşık ile Maşuk izleyicilerle buluştu.




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