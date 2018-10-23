Arifiye'nin yeni köprüsü açılmak için gün sayıyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Arifiye'de hayata geçirilen köprü çalışmasını yerinde inceledi. Köprüde gelinen son nokta hakkında görevlilerden bilgiler alan Başkan Toçoğlu'na, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan ve YOLBAK Daire Başkanı Haydar Akbulut eşlik etti. Karakullukçu, yatırım dolayısıyla Başkan Toçoğlu'na teşekkür etti. Güvenli geçişler için şehrin muhtelif bölgelerinde 20'yi aşkın köprü inşa ettiklerini ifade eden Başkan Toçoğlu, “Köprü çalışmalarımızın bir yenisini de Arifiye Nehirkent'e kazandırıyoruz. Arifiye ilçemizde Karaaptiler ve Türkçaybaşı Mahallelerini birbirine bağlayacak olan köprü çalışmamızda sona yaklaştık. Son düzenlemelerin ardından asfalt çalışmalarını tamamlayarak kullanıma sunacağız” dedi.

Toçoğlu sözlerinin devamında, “Vatandaşlarımızın şehir merkezine bağlanmak için kat ettiği 13 kilometrelik yol köprü tamamlandığında 3 kilometreye inecek. Yaklaşık 10 kilometrelik yol tasarrufunu gerçekleştirmiş olacağız. Çaybaşı, Fuadiye, Türkçaybaşı, Hacıköy, Mollaköy ve Kemaliye mahallelerini merkeze yakınlaştırmış olacak. İnşallah 65 metre uzunluğu 17 metre genişliğine sahip olan köprümüzü en kısa sürede hizmete sunacağız. Hayırlı olsun” dedi.